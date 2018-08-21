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أباتشي الأمريكية تخطط لضخ أموالها إلى مصر

مال وأعمال

أباتشي الأمريكية تخطط لضخ أموالها إلى مصر
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الصحراء المصرية
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بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، مع جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية والوفد المرافق له، سبل تطوير وتوسيع النشاط الاستكشافي للشركة في مصر.

واستعرض الطرفان كذلك أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لتحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم احتياطي مصر وزيادة إنتاجها من البترول والغاز.

وقال رئيس أباتشي حسب وزارة البترول المصرية إنه من المزمع أن تصل استثمارات الشركة في مصر إلى حوالي مليار دولار سنويا، بما يعكس ما تمثله مصر من أهمية بالنسبة لأباتشي، مشيرا إلى استمرار دراسة مناطق جديدة لخوض المناقصات التي سيتم طرحها وذلك في ضوء الاحتمالات البترولية المرتفعة التي تتميز بها مناطق مصر النفطية.

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كما أبدى رغبته في تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خطة عمل لمدة 5 سنوات تشمل برامج الاستكشاف والحفر وحجم استثماراتها والإنتاج المتوقع منها باستخدام أحدث التكنولوجيات في صناعة البترول والغاز.

المصدر: اليوم السابع

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