"إيني" الإيطالية تستعد لحفر بئر جديدة في مصر

أعلنت شركة إيني الإيطالية، عن حصولها على ترخيص جديد للتنقيب البحري في مصر، وتخطط للمضي في حفر بئر استكشافية في النصف الثاني من عام 2018.

وتملك إيني في الامتياز المشترك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، حصة نسبتها 85%، بينما تسحتوذ شركة ثروة للبترول على حصة قدرها 15%، وترخيص التنقيب يغطي مساحة إجمالية قدرها 739 كيلومترا مربعا.

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وتعمل شركة "إيني" في مصر منذ عام 1954، ويبلغ إنتاجها حاليا نحو 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، ويتوقع أن ينمو هذا الإنتاج خلال العام الجاري، بفضل زيادة حقل "ظهر".

وتحتل "إيني" التي تعمل منذ عام 1955، المركز الثاني، من حيث الإنتاج وحجم الاستثمارات في مصر بعد "أباتشي" الأمريكية، ويمثل إنتاجها نحو 35% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

ويبلغ حجم استثمارات الشركة في مجال البترول والغاز بمصر نحو 18 مليار دولار، منها 14 مليارا في حقل ظهر فقط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية