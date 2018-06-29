بالأرقام.. إنتاج هائل متوقع من حقول غاز "ظهر ونورس ونور وآتول" المصرية

ظهرت في مصر على مدار السنوات الماضية مجموعة من حقول الغاز، أبرزها في منطقة البحر المتوسط بمنطقة امتياز شروق، وصولا لحقل الغاز الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا ويسمى "نور".

حقل "ظهر"

بدأت مصر الإنتاج من حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط منتصف شهر ديسمبر الماضي، ووصل إنتاجه حاليا إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي ومن المقرر أن يصل إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا قبل نهاية العام الجاري، ونحو 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا قبل منتصف العام المقبل.

وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بما يوازي 135% من احتياطيات مصر من الخام.

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حقل "نورس"

أما حقل نورس فيعد واحدا من أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز بعد أن وصل متوسط إنتاجه اليومي لنحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز.

واكتشف الحقل في عام 2015 بمنطقة امتياز أبو ماضي الغربية بدلتا النيل.

Sputnik

حقل "نور"

كشفت مصر أنها ستعمل على حفر حقل جديد في منطقة امتياز شروق، بالقرب من حقل ظهر، حيث أفادت وسائل إعلام أن الحقل تقدر احتياطياته المبدئية بأكثر من 90 تريليون قدم مكعبة غاز ما يمثل ثلاثة أضعاف حقل "ظهر".

حقول "تورس وليبرا وفيوم وجيزة وريفن"

تتواجد هذه الحقول ضمن امتياز منطقة شمال الإسكندرية في البحر المتوسط، وهي تابعة لشركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية، حيث يبلغ متوسط الإنتاج اليومي لها 1250 مليون قدم مكعبة.

Globallookpress

حقل "آتول"

يقع هذا الحقل شمال دمياط البحرية، وتم اكتشافه في عام 2015، ويبلغ الإنتاج اليومي له 300 مليون قدم مكعبة.

إنتاج مصر واستهلاكها من الغاز

يتوقع وزير البترول المصري طارق الملا، أن يصل إنتاج مصر من الغاز إلى أكثر من 10 مليارات قدم مكعبة يوميا، تستهلك مصر منها نحو 6.2 مليار قدم مكعبة، والمتبقي يتم تحويله للصناعات التحويلية والبتروكيماويات، والتصدير.

في حين أن إنتاج حقول الغاز المذكور أعلاه، لا يتجاوز حاليا 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز، قد تزيد مع نهاية العام الجاري إلى 5 مليارات قدم مكعبة، بينما يبلغ استهلاك مصر حاليا أكثر من 6 مليارات قدم مكعبة يوميا.

المصدر: RT