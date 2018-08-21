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صفقات السلاح الروسي قريبا بالدرهم !

مال وأعمال

صفقات السلاح الروسي قريبا بالدرهم !
Sputnik
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قال رئيس شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية للصناعات العسكرية إن العقوبات الغربية لم تؤثر على آلية تنفيذ الطلبيات مشيرا في الوقت عينه إلى الانتقال للتعامل بالعملات المحلية كالدرهم.

وأضاف رئيس هذه المؤسسة، الروسية الحكومية الوحيدة في مجال تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الخارج، في حديث له خلال منتدى "الجيش 2018" اليوم: "ندرس من جانبنا إمكانية إجراء الحسابات بالعملات الوطنية، بما في ذلك الروبية الهندية واليوان الصيني والدرهم وكذلك الروبل الروسي".

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وقال ميخييف: "نحن لا نخفض كثافة محادثاتنا، وتم تحقيق نتائج محددة. وكما قلت، نقوم من جانبنا بتنفيذ خطة التوريد في الوقت المحدد، ووفقا لذلك تجري الحسابات مع شركائنا. وهم ينظرون بتفهم إلى الوضع، لأن العقوبات موجهة، ليس فقط ضد المؤسسات الروسية ومن بينها، شركة "روس أوبورون اكسبورت"، بل وضد شركائنا أيضا".

المصدر: انترفاكس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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