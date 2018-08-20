تراجع أسعار النفط وسط مخاوف على النمو الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بفعل تنامي المخاوف في الأسواق من تباطؤ النمو الاقتصادي ما قد يضعف الطلب على النفط الخام.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش، انخفضت عقود مزيج "برنت" بواقع 23 سنتا إلى 71.60 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 22 سنتا إلى 65.69 دولار للبرميل.

وقال الخبير في بنك الإمارات دبي الوطني، إدوارد بيل، في مذكرة أمس الأحد "البيانات الصناعية المخيبة للآمال الصادرة من الصين بجانب المخاوف المرتبطة باقتصادات السوق الناشئة والمتركزة على تركيا تضغط على السلع الأولية".

وفي الولايات المتحدة، أبقت شركات الطاقة الأمريكية على عدد منصات الحفر النفطية دون تغيير عند 869 حفارا، وفقا لشركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة. من جهة أخرى يقول متعاملون إن العقوبات الأمريكية على إيران قد تؤثر سريعا على الأسعار.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، والتي ستستهدف اعتبارا من نوفمبر قطاع النفط الإيراني أيضا.

وأنتجت إيران نحو 3.65 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو، مما يجعلها ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية والعراق.

المصدر: "رويترز"