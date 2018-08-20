لبنان يدعو الشركات الروسية للمشاركة في مشاريع واعدة

دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذي يزور موسكو اليوم، الشركات الروسية للمشاركة في تطوير مكامن نفطه وغازه في الجرف البحري اللبناني.

وقال باسيل في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين: "نشجع الشركات الروسية على المشاركة في مناقصة جديدة لتطوير مكامن النفط والغاز في الجرف اللبناني".

#باسيل: نشجع الشركات الروسية على المشاركة في مناقصة جديدة لتطوير مكامن النفط والغاز في الجرف اللبناني ونجاح الشركات من شأنه أن يعزز ذلك الاستقرار في المنطقة — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 20, 2018

وأكد الوزير أن نجاح الشركات الروسية من شأنه أن يعزز الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن لبنان يجب أن يكون منصة لإعادة إعمار سوريا.

واكتشفت في لبنان خلال الأعوام الماضية مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في الجرف اللبناني في المتوسط.

ويأمل لبنان في أن تساعد اكتشافات الغاز الضخمة في معالجة ارتفاع الدين العام، والنقص المزمن في الطاقة الكهربائية في البلاد.

المصدر: وكالات روسية