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لبنان يدعو الشركات الروسية للمشاركة في مشاريع واعدة

مال وأعمال

لبنان يدعو الشركات الروسية للمشاركة في مشاريع واعدة
Reuters
لبنان يدعو الشركات الروسية للمشاركة بمشاريع واعدة
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دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذي يزور موسكو اليوم، الشركات الروسية للمشاركة في تطوير مكامن نفطه وغازه في الجرف البحري اللبناني.

وقال باسيل في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين: "نشجع الشركات الروسية على المشاركة في مناقصة جديدة لتطوير مكامن النفط والغاز في الجرف اللبناني".

وأكد الوزير أن نجاح الشركات الروسية من شأنه أن يعزز الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن لبنان يجب أن يكون منصة لإعادة إعمار سوريا.

واكتشفت في لبنان خلال الأعوام الماضية مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في الجرف اللبناني في المتوسط.

ويأمل لبنان في أن تساعد اكتشافات الغاز الضخمة في معالجة ارتفاع الدين العام، والنقص المزمن في الطاقة الكهربائية في البلاد.

المصدر: وكالات روسية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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