"توتال" تنسحب من إيران التزاما بعقوبات واشنطن

أفاد وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، بأن شركة "توتال" الفرنسية انسحبت رسميا من إيران، بعدما هددت واشنطن بفرض عقوباتها على الشركات التي تعمل في السوق الإيرانية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الوزير قوله، إن "توتال انسحبت رسميا من عقد تطوير المرحلة 11 من مشروع بارس الجنوبي للغاز... وثمة عملية جارية لإحلال شركة أخرى محلها".

وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق أنها تستعد للانسحاب من مشروع تطوير حقل بارس، والذي تقدر قيمته بمليار دولار في ظل العقوبات الأمريكية.

وأكدت "توتال" في مايو الماضي، أنه لن يكون بإمكانها الاستمرار في المشروع، وعليها أن توقف كافة عملياتها المرتبطة به قبل الرابع من نوفمبر، إلا إذا حصلت على إعفاء للمشروع من السلطات الأمريكية.

وقررت واشنطن إعادة فرض عقوباتها على إيران، بعدما رفعت عنها العقوبات الدولية والأمريكية بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران سنة 2015 للحد من طموحاتها النووية.

المصدر: وكالات