السعودية تسعى لخصخصة قطاع المياه

شرعت شركة المياه الوطنية السعودية، بإشراك شركات محلية وعالمية في قطاع توزيع ومعالجة المياه في المملكة، في إطار خطط خصخصة وضعتها الحكومة.

وفقا لـ"رويترز"، فقد دعت شركة المياه الوطنية، شركات المياه المحلية والعالمية للمشاركة في "استطلاع السوق" الذي سيقيس مدى اهتمام المستثمرين المحتملين، وطلبت من الشركات التسجيل في موعد أقصاه 30 أغسطس الجاري.

وكانت شركة المياه الوطنية ممثلة في قطاع توزيع المياه بالمملكة قد أعلنت في وقت سابق، عن الانتهاء من تنفيذ 47 مشروعا مائيا وبيئيا ودخولها الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 في مختلف مناطق المملكة، بقيمة تجاوزت 1.38 مليار ريال، وذلك تنفيذا لخطط القطاع المبنية على تحقيق أهداف مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

وبحسب الشركة، فإن المشاريع المذكورة موزعة وفق هيكلة قطاع توزيع المياه الجديدة لخدمة المواطنين والمقيمين، فقد خدمت هذه الهيكلية خلال 2018 ما يقارب 493 ألف مستفيد إضافي، من خلال تنفيذ 7 مشاريع في القطاع الأوسط، و4 مشاريع في القطاع الغربي، وكذلك 11 مشروعا في القطاع الشمالي والشمالي الغربي، فيما نفذت 20 مشروعا في القطاع الجنوبي، و5 مشاريع في القطاع الشرقي.

وذكرت الشركة أن المشاريع التي تُنفذ حاليا تسير وفق الجداول الزمنية المقررة والمبنية على أهداف مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول للنسب المستهدفة في التغطية بالخدمات المائية والبيئية لمختلف مناطق المملكة، وفق أفضل المعايير في هذا المجال.

المصدر: "الاقتصادية"