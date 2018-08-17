مطعم تركي يقدم وجبات مجانية دعما لليرة

انضم أحد مطاعم إسطنبول التركية إلى حملة دعم الليرة، التي تراجعت بشكل كبير إثر العقوبات الأمريكية مؤخرا، وتبرع بتقديم شطائر السمك بالمجان للأتراك الذين يحولون الدولار إلى الليرة.

وللحصول على الشطيرة المجانية، يتوجب على المرء إبراز ما يثبت أنه حول 100 دولار إلى الليرة، في إطار استجابة الأتراك لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتحويل مدخراتهم من الذهب والعملات الأجنبية إلى الليرة دعما لها.

مبادرة الشطائر، ليست الوحيدة من نوعها، حيث انتشرت في تركيا حملات وفعاليات متنوعة لدعم العملة التركية، وأعلن بائع كباب في ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا، تقديم الوجبات بالمجان لكل من يحضر إيصال تحويل العملات من الدولار إلى الليرة.

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أما في ولاية أرزينجان، فقرر مواطن يملك متجرا للمستلزمات الإلكترونية توزيع سماعات الهواتف، والشواحن، والبطاريات وغيرها على كل من يبرز إيصال تحويل عملة أجنبية إلى الليرة التركية.

وهبطت الليرة لمستوى قياسي هذا الأسبوع، إذ وصلت إلى 7.24 ليرة للدولار، بعد أن فقدت حوالي نصف قيمتها العام الحالي، بسبب التوتر بين أنقرة وواشنطن وعقوبات الأخيرة والرد التركي.

المصدر: وكالات