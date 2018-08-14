بائع كباب تركي يدعم الليرة على طريقته (صورة)

بعد هبوط قيمة الليرة التركية، انتشرت في تركيا حملات وفعاليات متنوعة لدعم العملة التركية بهدف تحفيز المواطنين لتحويل مدخراتهم من الدولار واليورو، استجابة لدعوة الرئيس التركي.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن بائع الكباب، في ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا، أعلن تقديم وجبات بالمجان لكل من يحضر إيصال تحويل عملات من الدولار إلى الليرة، أيا كانت قيمته.

#تركيا | في ولاية أديامان جنوب شرقي البلاد، أعلن أركان تورك أوغلو، وهو بائع كباب، تقديم وجبات بالمجان لكل من يحضر إيصال تحويل عملات من الدولار إلى الليرة، أيا كانت قيمتهhttps://t.co/Fxv2x2EE05pic.twitter.com/on68O5fhac — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 14, 2018

وهذه ليست المبادرة الوحيدة، ففي ولاية دنيزلي غربي تركيا، علقت مجموعة من سائقي حافلات الأجرة الصغيرة إعلانات على زجاج الحافلات، ذكر عليها أن "نقل الركاب سيتم بالمجان لكل من يحضر إيصال تحويل دولارات إلى الليرة التركية".

أما في ولاية أرزينجان التركية، فقرر مواطن يملك متجرا للمستلزمات الإلكترونية، توزيع سماعات هواتف، وشواحن، وبطاريات وغيرها، لكن من يظهر إيصال تحويل عملة أجنبية إلى الليرة التركية.

ويأتي ذلك بعدما دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، المواطنين الأتراك إلى تحويل مدخراتهم من الذهب والعملات الأجنبية إلى الليرة التركية.

وانخفضت الليرة التركية مؤخرا مسجلة مستويات قياسية متدنية، إذ لامست مستوى الـ7 ليرات لكل دولار، في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن

المصدر: "الأناضول"