الذهب يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من عام

حقق الذهب مكاسب محدودة، اليوم الجمعة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 19 شهرا في الجلسة السابقة، لكن المعدن النفيس يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف عام 2017.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1175.22 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينيتش، بينما انخفض المعدن النفيس في العقود الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1181.30 دولار للأونصة.

وخسر الذهب على أساس أسبوعي 2.9%، وكان المعدن قد سجل أدنى مستوياته منذ يناير 2017 عند 1159.96 دولار للأوقية يوم الخميس.

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 14.64 دولار للأونصة، لكنها اتجهت إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل فبراير.

كذلك ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 780 دولارا للأوقية، لكنه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2015.

المصدر: "رويترز"