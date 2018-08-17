هبوط النفط وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة في الأسواق العالمية وسط تنامي المخاوف تجاه تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي قد يحد من الطلب على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينيتش بواقع ثلاثة سنتات إلى 71.40 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي سنتا واحدا إلى 65.45 دولار للبرميل.

ومزيج "برنت" بصدد تسجيل تراجع هذا الأسبوع بنسبة 2%، لينخفض بذلك للأسبوع الثالث على التوالي، أما الخام الأمريكي ففي طريقه لتكبد الخسائر للأسبوع السابع، مع انخفاض يتجاوز 3%.

وأظهرت بيانات أمريكية صدرت الأربعاء، زيادة كبيرة ومفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مما غذى القلق بشأن توقعات الطلب على الوقود.

وقال بنك "إيه إن زد" إن "المستثمرين لا يزالون حذرين مع بقاء الزيادة المفاجئة في المخزونات الأمريكية يوم الأربعاء حاضرة في أذهانهم".

وأكد أن المستثمرين يتخوفون من أن تبادل الصين والولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية على سلع ومنتجات بمليارات الدولارات، قد يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

المصدر: "رويترز"