 
مباشر

"رجل أعمال مصري" يلبي دعوة أردوغان!

مال وأعمال

Reuters
الليرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knpe

حول رجل الأعمال الإيطالي من أصل مصري، عامر عبد الله (53 عاما)، 228 ألف دولار أمريكي من حسابه الشخصي إلى الليرة التركية، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في رسالة وجهها رجل الأعمال الإيطالي الذي اتّخذ من إزمير (غربي تركيا) مقرا لنشاطاته التجارية وأعماله في مجال التعدين، إلى المصرف الذي يتعامل معه.

إقرأ المزيد
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلتقي في أنقرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركيا بعد إعلان أمير قطر: سنخرج أقوياء بعد هذه المرحلة

وأضاف عبد الله في رسالته، أن تحويله هذا المبلغ إلى الليرة التركية جاء عقب دعوة وجهها الرئيس التركي في وقت سابق، لتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركية.

وأكد في رسالته على قوة الاقتصاد التركي، مشددا أنه هو وأصدقاؤه وأفراد أسرته يدعمون تركيا ويقفون وراءها بقوة.

وتواجه تركيا اقتصادية من جانب الولايات المتحدة؛ ما تسببت في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. كلاشينكوفا مع آنا كنيشينكو - صياد صواريخ توماهوك كروز