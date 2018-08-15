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تركيا بعد إعلان أمير قطر: سنخرج أقوياء بعد هذه المرحلة

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تركيا بعد إعلان أمير قطر: سنخرج أقوياء بعد هذه المرحلة
Reuters
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلتقي في أنقرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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رحبت الرئاسة التركية بإعلان قطر تقديمها حزمة استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لتركيا، معتبرة أنه تأكيد "للصداقة الحقيقية" بين الجانبين، ووعدت بأن تخرج البلاد أقوى بعد هذه المرحلة.

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الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلتقي في أنقرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر: سنستثمر 15 مليار دولار بشكل مباشر في تركيا

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن "قطر تعهدت بتنفيذ استثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار"، وأضاف: "اقتصادنا يستند إلى أسس متينة، وستخرج تركيا أقوى بعد هذه المرحلة".

وشدد قالن في هذا السياق على أن "العلاقات بين تركيا وقطر تعتمد على قاعدة متينة للصداقة الحقيقية والتضامن".

وأعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقدم لتركيا استثمارات مباشرة بمبلغ 15 مليار دولار بشكل مشاريع مختلفة في خطوة يجري اتخاذها على وقع أزمة كبيرة ضربت الاقتصاد التركي بسبب الهبوط الحاد لقيمة الليرة المحلية.  

المصدر: حساب إبراهيم قالن في "تويتر" + وكالات

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