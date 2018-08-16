وزير المالية التركي يجدد دعم الحكومة للمصارف

جدد وزير المالية التركي براءت ألبيرق، دعم الحكومة للمصارف في تركيا، وقال إن الحكومة لن تتردد في توفير الدعم لهذا القطاع، الذي قال إنه قادر على التعامل مع التقلبات الحالية.

وقال ألبيرق، خلال مؤتمر عقد عبر الهاتف مع مستثمرين اليوم الخميس، إن تركيا تتعامل الآن مع الوضع غير المألوف في السوق، مؤكدا أن لديها قطاعا مصرفيا سليما وقويا.

وأضاف أن أنقرة اتخذت بالفعل إجراءات لفرض قيود على تمويل معاملات الصرف الأجنبي، وإن الشركات في وضع يؤهلها لأداء التزاماتها المالية في المدى القصير.

وأكد الوزير التركي، أن نزوح الودائع المصرفية في ظل هبوط الليرة التركية مؤخرا أمام الدولار لم يكن كبيرا، مشيرا إلى أن أنقرة لم تطبق قط أي إجراءات من خارج آلية السوق، تفرض قيودا على حركة الأموال.

المصدر: "رويترز"