السويداء السورية تصدر عنبها وتفاحها إلى الأسواق الروسية

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عبد الله الغربي، عن عقد أبرم مؤخرا مع روسيا لتصدير عنب وتفاح من محافظة السويداء، جنوبي سوريا إلى السوق الروسية.

وأكد الغربي، حسبما نقلته صحيفة تشرين، استعداد الوزارة لاستراد معظم تفاح السويداء المطروح بشرط تقديم جميع المحصول سواء المعد للتصدير أو المعد للسوق المحلية أو للتصنيع.

وتشتهر محافظة السويداء بزراعة التفاح والعنب، ويعد المحصولان مصدر الدخل لشريحة كبيرة من الأهالي، وبلغ محصول العنب العام الماضي نحو 58 ألف طن، والتفاح قرابة 33 ألف طن، وفقا لبيانات مديرية الزراعة في السويداء.

وبعدما فرضت موسكو حظرا على استيراد منتجات زراعية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تسعى سوريا للتموضع في السوق الروسية، إلا أن المصدرين في سوريا اصطدموا بصعوبات منها فقدان خط شحن بحري مباشرة بين البلدين.

المصدر: وكالات