ارتفاع الروبل الروسي مدعوما بصعود النفط

ارتفع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار واليورو اليوم الخميس، مدعومة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق، ومعوضة بذلك بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا.

وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 26 كوبيكا إلى 67.03 روبل، فيما تراجع اليورو بواقع 11 كوبيكا إلى 76.24 روبل.

ومع صعود العملة الروسية، ارتفع في بورصة موسكو مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.60% ليصل إلى 1061.54 نقطة، خلافا لمؤشر الأسهم المقومة بالروبل MICEX، الذي تراجع بنسبة 0.25% إلى 2261.58 نقطة.

وجاء ارتفاع الروبل بعد أن صعدت أسعار النفط في الأسواق، حيث تجاوز "برنت" خلال التعاملات مستوى الـ71 دولارا للبرميل، بعدما أعلنت بكين أنها سترسل وفدا إلى واشنطن لمحاولة حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي يثير قلق الأسواق العالمية.

المصدر: وكالات