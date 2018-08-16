تركيا تحذو حذو روسيا وتقلص استثماراتها في السندات الأمريكية

قلصت تركيا خلال شهر يونيو حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بعد شهر من بيع روسيا أكثر من نصف سنداتها الأمريكية في ظل العقوبات الأمريكية على موسكو وتوتر العلاقات.

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وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن أنقرة خفضت استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهر الماضي إلى 28.8 مليار دولار، بعدما كانت في مايو الماضي عند 32.6 مليار.

وغادرت بذلك تركيا قائمة أكبر المستثمرين في أذون الخزانة الأمريكية، والتي تصدرتها كالعادة الصين باستثمارات بلغت 1178.7 مليار دولار، تليها اليابان بـ1030.4 مليار.

وتأتي خطوة أنقرة بعد أن سحبت موسكو استثماراتها في هذه السندات، حيث خفضتها خلال مايو الماضي، من 48.7 مليار دولار إلى 14.9 مليار، لتبقى عند نفس المستوى خلال يونيو.

Russia halted a shift out of Treasuries held onshore in the U.S. after an $81 billion exodus in the wake of sanctions in April. https://t.co/FIvkV9lUBK via @marketspic.twitter.com/3AVYwqZTwQ — Natasha Doff (@natashadoff) August 16, 2018

يذكر أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة قد توترت بشكل غير مسبوق مؤخرا، حيث زادت واشنطن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين إلى 50 و20% تباعا، ما انعكس سلبا على سعر صرف العملة التركية التي فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام.

وارتفعت الليرة، اليوم الخميس، مستفيدة من تحركات البنك المركزي التركي والدعم القطري المعلن مؤخرا باستثمار 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي.

المصدر: "نوفوستي"