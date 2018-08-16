المركزي اليمني يصدر عملة نقدية جديدة (صورة)

كشف البنك المركزي اليمني اليوم الخميس، عن عزمه طرح عملة ورقية جديدة في الأسواق، تزامنا مع تراجع العملة اليمنية في الأسواق أمام الدولار.

وورد في بيان عن البنك اليوم الخميس: "نعلن للجمهور عن قيام البنك بطباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، وإصدارها للتداول خلال الأيام القادمة".

مصدر بالبنك المركزي اليمني في عدن أعلن ان البنك قد ضخ اليوم الأربعاء عملة ورقية جديدة من فئة (200 ريال يمني) للتعامل معها في السوق.. pic.twitter.com/duxfSF3hQk — أحمد الربيزي (@Ahmedalrbizy) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

وأكد المركزي اليمني في بيانه أن الورقة الجديدة تتمتع بمواصفات من الأمان، بينها احتواء الوجه الأمامي على علامات بارزة تضفي على الورقة خشونة مميزة.

ولم تكشف "سبأ" عن قيمة الأوراق النقدية التي ستطرح في الأسواق، أو إذا كانت الأوراق الجديدة قد طبعت بغطاء نقدي أو أنها جاءت في إطار سياسة البنك المركزي لاستبدال الأوراق النقدية التالفة.

مصدر بالبنك المركزي اليمني في عدن أعلن ان البنك قد ضخ اليوم الأربعاء عملة ورقية جديدة من فئة (200 ريال يمني) للتعامل معها في السوق.. pic.twitter.com/duxfSF3hQk — أحمد الربيزي (@Ahmedalrbizy) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

وبلغ سعر صرف العملة اليمنية في السوق السوداء اليوم حسب وسائل إعلام يمنية نحو 554 ريالا للدولار، بعد أن كان قبل أسبوع عند مستوى 540 للدولار.

المصدر: وكالات