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المركزي اليمني يصدر عملة نقدية جديدة (صورة)

مال وأعمال

المركزي اليمني يصدر عملة نقدية جديدة (صورة)
Reuters
المركزي اليمني يصدر عملة نقدية جديدة (صورة)
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كشف البنك المركزي اليمني اليوم الخميس، عن عزمه طرح عملة ورقية جديدة في الأسواق، تزامنا مع تراجع العملة اليمنية في الأسواق أمام الدولار.

وورد في بيان عن البنك اليوم الخميس: "نعلن للجمهور عن قيام البنك بطباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، وإصدارها للتداول خلال الأيام القادمة".

وأكد المركزي اليمني في بيانه أن الورقة الجديدة تتمتع بمواصفات من الأمان، بينها احتواء الوجه الأمامي على علامات بارزة تضفي على الورقة خشونة مميزة.

ولم تكشف "سبأ" عن قيمة الأوراق النقدية التي ستطرح في الأسواق، أو إذا كانت الأوراق الجديدة قد طبعت بغطاء نقدي أو أنها جاءت في إطار سياسة البنك المركزي لاستبدال الأوراق النقدية التالفة.

وبلغ سعر صرف العملة اليمنية في السوق السوداء اليوم حسب وسائل إعلام يمنية نحو 554 ريالا للدولار، بعد أن كان قبل أسبوع عند مستوى 540 للدولار.

المصدر: وكالات

 

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