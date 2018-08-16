تعافي الليرة بعد إعلان الدوحة عن استثمارات ضخمة في تركيا

عوّضت العملة التركية اليوم الخميس، بعضا من خسائرها التي منيت بها مؤخرا إثر العقوبات الأمريكية، وحققت ارتفاعا بعد إعلان الدوحة نيتها ضخ استثمارات ضخمة في تركيا.

وانخفض سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 10:54 بتوقيت غرينيتش بنسبة 1.91% إلى 5.8331 ليرة تركية، وهو أعلى مستوى تسجله العملة التركية في نحو أسبوع.

Bloomberg

وأعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني من أنقرة مساء أمس الأربعاء، أن بلاده ستستثمر في تركيا 15 مليار دولار بشكل مباشر، وذلك على شكل مشاريع اقتصادية وودائع واستثمارات.

وهبطت العملة التركية بنحو كبير منذ مطلع الشهر الجاري، إذ تراجعت من نحو 5 ليرات للدولار سجلتها في مطلع أغسطس، إلى 6.88 ليرة للدولار بتاريخ 13 منه، لكنها تعافت بعد ذلك نسبيا لتصل اليوم إلى 5.8 ليرة للدولار.

إقرأ المزيد

وجاء انخفاض العملة التركية مؤخرا بسبب تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن والعقوبات الأمريكية، التي فرضت على وزيري العدل والداخلية التركيين إثر قضية القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

يذكر أن البنك المركزي التركي اتخذ مطلع الأسبوع الجاري، سلسلة من التدابير لدعم الاستقرار المالي في البلاد، وتعهد للبنوك العاملة في تركيا بتوفير السيولة اللازمة.

المصدر: وكالات