أنقرة تزيد ضريبة الاستهلاك على الوقود

قررت تركيا، اليوم الخميس، زيادة "ضريبة الاستهلاك الخاص" المفروضة على البنزين والديزل، ويأتي ذلك في وقت تعيش في البلاد أزمة اقتصادية ومالية.

وتوقعت مصادر في القطاع، أن تقود هذه الخطوة إلى زيادة الأسعار في محطات الوقود بنحو 9%، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت أنقرة قد خفضت في مايو الماضي، مستوى "ضريبة الاستهلاك الخاص" لتخفيف أثر أي زيادات في سعر الوقود قد تنجم عن تغييرات في سعر صرف العملة التركية وارتفاع أسعار الخام.

وانخفضت الليرة منذ مطلع العام الجاري بنحو 50%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، والعقوبات الأمريكية التي فرضت على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية قضية القس الأمريكي، أندرو برانسون، المحتجز في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

المصدر: وكالات