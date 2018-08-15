 
مباشر
عاجل
الزعنون: آن الأوان لتنفيذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين

عملاق الألماس في روسيا ينأى عن الدولار في تجارته الخارجية

مال وأعمال

عملاق الألماس في روسيا ينأى عن الدولار في تجارته الخارجية
Sputnik
أكبر منتج للألماس في روسيا يبتعد عن الدولار في تجارته الخارجية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kni9

نفذت شركة "الروسا" الروسية لإنتاج الألماس صفقات تجارية مع عملاء في الصين والهند بعملة الروبل الروسي، أي أن الشركة نجحت في الابتعاد عن عملات كالدولار واليورو في تجارتها الخارجية.

وذكرت الشركة، التي تعد أحد أكبر منتجي الألماس في العالم، أنها اختبرت آلية تنفيذ صفقات بالعملة الروسية مع عملاء أجانب، مشيرة إلى أنها على استعداد لاعتماد الروبل في تعاملاتها الخارجية إذا لزم الأمر.

ونفذت الصفقة مع عميل الشركة في الصين عن طريق فرع مصرف "في تي بي" الروسي في شنغهاي، حيث قام العميل بسداد ثمن أحجار ألماس يتجاوز حجمها الـ10.8 قيراط، بعد ما فاز بشرائها في مزاد عقد في يونيو في هونغ كونغ.

أما العميل الهندي فقد سدد ثمن إحدى الصفقات المبرمة مع "الروسا" بالعملة الروسية، بعد أن قام بفتح حساب له بأحد المصارف الروسية لهذا الغرض.

وتسعى روسيا للابتعاد عن الدولار في تعاملاتها الخارجية، لاسيما مع عملائها في الصين، بهدف الحد من هيمنة العملة الأمريكية على التجارة العالمية.

المصدر: "نوفوستي"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد نصف قرن من العمل الدعوي.. وفاة العلّامة الكبير أبو بكر الجزائري