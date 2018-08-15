الليرة تستعيد بعض خسائرها أمام الدولار

انخفض سعر صرف العملة الأمريكية الدولار مقابل نظيرتها التركية، اليوم الأربعاء، دون مستوى الـ6 ليرات تركية، وجاء ذلك بعد أن زادت أنقرة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية.

وبلغ سعر صرف العملة التركية، بحلول الساعة 8:22 بتوقيت غرينيتش، 6.07 ليرة لكل دولار، بعد أن كان قد بلغ في وقت سابق من التعاملات إلى مستوى 5.93 ليرة لكل دولار.

Bloomberg

وجاء ذلك بعد أن أعلنت تركيا أنها زادت الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن ضد الألومينيوم والصلب التركيين، في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

ورفع المرسوم، الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرسوم الجمركية على منتجات أمريكية، منها سيارات الركوب إلى 120% وعلى المشروبات الكحولية إلى 140% وعلى التبغ إلى 60%.

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، تعليقا على القرار الرئاسي إن بلاده رفعت نسب الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بموجب مبدأ التعامل بالمثل.

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والجمعة الماضية، ضاعف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب من تركيا، وجاء قراره بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية قضية القس الأمريكي، أندرو برانسون، المحتجز في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وسجلت العملة التركية في وقت سابق مستويات قياسية متدنية، إذ لامست مستوى الـ7 ليرات لكل دولار، وذلك في ظل التوتر، الذي تشهده العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وكان البنك المركزي التركي، قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، أنه اتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها، وتعهد للبنوك العاملة في تركيا بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة.

المصدر: وكالات