المركزي السوري يحدد شروط قبول فائض العملات الأجنبية من المصارف

نشر البنك المركزي السوري، اليوم الثلاثاء، شروطا لشهادات إيداع جديدة، كانت الحكومة السورية قد أعلنت عن عزمها إصدارها الشهر الجاري، لجذب ودائع بالعملة الأجنبية.

وقال مجلس النقد والتسليف بمصرف سوريا المركزي، في بيان صدر اليوم، إن البنوك في سوريا تستطيع الآن وضع فائض النقد الأجنبي باليورو والدولار في شهادات إيداع لدى المصرف المركزي.

وحدد البيان آجال شهادات الإيداع بما يتراوح بين أسبوع وعامين، بحد أدنى مليون دولار أو مليون يورو، كما يحق للمركزي السوري التوقف نهائيا أو مؤقتا عن قبول أو تجديد الودائع.

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وعن أسعار فائدة الشهادات، ذكر البيان أن المركزي السوري سيقوم بإصدار نشرة خاصة بأسعار الفوائد، التي تطبق على إيداعات المصارف التقليدية بالقطع الأجنبي.

وتضرر الاقتصاد السوري بشكل كبير بسبب الحرب الدائرة في هذا البلد منذ أكثر من سبع سنوات، ومع سيطرة الجيش السوري على أجزاء كبيرة من البلاد، تدخل سوريا مرحلة إعادة البناء.

المصدر: وكالات