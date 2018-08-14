لافروف: واشنطن تسيء استخدام الدولار

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن سوء استخدام واشنطن لعملتها الدولار سيؤدي إلى إضعافها كما سيدفع الدول للابتعاد عنها والانتقال إلى العملات الوطنية في التعاملات التجارية.

وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو في أنقرة، اليوم الثلاثاء: "متأكد من أن هذا الاستخدام السيء للدولار، كعملة احتياط عالمية سيؤدي إلى إضعاف دوره، ما سيقود إلى إضعاف قيمته، ويدفع المزيد والمزيد من دول العالم للابتعاد عن الدولار والاعتماد على شركاء أكثر موثوقية".

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كذلك اعتبر الوزير الروسي، أن العقوبات التي تفرضها واشنطن ضد دول العالم، بما في ذلك ضد تركيا، تقوض مبادئ منظمة التجارة العالمية.

من جهته أكد وزير الخارجية التركي، على أن "زمن البلطجة يجب أن ينتهي"، معتبرا أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى دولة معتبرة فلا يمكن أن يكون ذلك عبر الإملاءات".

وعن المشاريع المشتركة بين تركيا وروسيا، قال أوغلو إن تنفيذ مشروع الغاز "السيل التركي" ومحطة "أق قويو" الكهروذرية متواصلة وتسير بحسب ما رسمه زعيما البلدين فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات