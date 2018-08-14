لافروف: المهمة الرئيسية الآن القضاء على "جبهة النصرة" في سوريا

لافروف: موسكو تقدر عاليا رفض أنقرة الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

أوغلو: ينبغي تحديد الإرهابيين ومحاربتهم ولا يصح شن حرب شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي

أوغلو: يصعب ضمان الأمن في إدلب في ظل وجود إرهابيين

لافروف: من غير المستبعد أن فرض الغرب عقوبات ضد روسيا وتركيا وإيران محاولة للتأثير على نجاح صيغة أستانا حول سوريا

لافروف: استعداد إيران وتركيا وروسيا للاتفاق أدى إلى تغيير جذري في محاربة الإرهاب في سوريا

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يتبع..