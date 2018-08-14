 
مباشر

لافروف: المهمة الرئيسية الآن القضاء على "جبهة النصرة" في سوريا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knaq

لافروف: موسكو تقدر عاليا رفض أنقرة الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

أوغلو: ينبغي تحديد الإرهابيين ومحاربتهم ولا يصح شن حرب شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي

أوغلو: يصعب ضمان الأمن في إدلب في ظل وجود إرهابيين

لافروف: من غير المستبعد أن فرض الغرب عقوبات ضد روسيا وتركيا وإيران محاولة للتأثير على نجاح صيغة أستانا حول سوريا

لافروف: استعداد إيران وتركيا وروسيا للاتفاق أدى إلى تغيير جذري في محاربة الإرهاب في سوريا

إقرأ المزيد
لقاء وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والروسي سيرغي لافروف في موسكو، 28 أبريل 2018 لافروف إلى أنقرة للتحضير للقمة الرباعية حول سوريا المزمع عقدها في إسطنبول

يتبع..

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر من أنقرة.. في ضوء انهيار الليرة التركية وحديث إردوغان عن تحالفات جديدة..