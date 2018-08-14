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ارتفاع الليرة بعد إعلان أردوغان مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية

مال وأعمال

ارتفاع الليرة بعد إعلان أردوغان مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية
Reuters
أرشيف - الرئيسان التركي والأمريكي
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ارتفع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية المستوردة من الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ"، أن العملة التركية (الليرة) صعدت بحلول الساعة 9:52 بتوقيت غرينيتش، بنحو 5% لتصل إلى 6.5455 ليرة لكل دولار، بعد فترة وجيزة من إعلان أردوغان.

Bloomberg
حركة العملة التركية مقابل الدولار خلال تعاملات الثلاثاء 14 أغسطس

وقال الرئيس التركي، في وقت سابق، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، كما أنها عازمة على تصنيع وتصدير منتجات بجودة أفضل من تلك، التي تستوردها بعملات أجنبية.

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ويأتي ارتفاع العملة التركية، بعد أن سجلت في وقت سابق مستويات قياسية متدنية، إذ لامست مستوى الـ7 ليرات لكل دولار، وذلك في ظل التوتر، الذي تشهده العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وكان البنك المركزي التركي، قد أعلن أمس الاثنين، أنه اتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها، وتعهد للبنوك العاملة في تركيا بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة.

المصدر: وكالات

 

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