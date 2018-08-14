نصيحة صينية للشركات الروسية لحماية علاماتها التجارية

يواجه توسع الشركات الروسية في السوق الصينية خطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتعرض علاماتها التجارية للسرقة، في سوق اشتهر على مر السنين بتزييف كبرى العلامات التجارية العالمية.

وقالت السلطات الصينية لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنه على الشركات الروسية التحوط لتجنب استخدام حقوقها الفكرية أو علامتها التجارية من قبل أطراف أخرى، موضحة أن على الشركات الروسية قبل دخولها السوق الصينية تسجيل علامتها التجارية لدى السلطات الصينية لحمايتها.

وتعرضت الصين على مدى سنوات لانتقادات من دول العالم لعدم قدرتها على حماية حقوق الشركات الأجنبية، لكن الوضع بدأ يتغير منذ العام الماضي، حيث وضعت السلطات الصينية تشريعات ملائمة للحد من هذه الظاهرة والعمل على خلق بيئة مواتية وآمنة لقطاع الأعمال.

المصدر: "نوفوستي"