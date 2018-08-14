انتعاش الروبل وبورصة موسكو!

قلصت العملة الروسية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا، مع تحسن الأوضاع في الأسواق العالمية وسط آمال بحل الأزمة المالية والاقتصادية في تركيا.

وتراجع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 10:39 بتوقيت موسكو، بواقع 85 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 66.93 روبل، في حين هبط اليورو بنحو روبل إلى 76.32 روبل.

كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو، حيث ارتفع المؤشر "MICEX" للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة 0.36% إلى 2293.67 نقطة، وصعد المؤشر "RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.22% 1083.31 نقطة.

وعزا خبراء في الأسواق ارتفاع الروبل، لتحسن الأوضاع في الأسواق العالمية وتراجع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، والذي تراجع بنسبة 0.1% خلال تعاملات اليوم.

وضغط هبوط العملة التركية مؤخرا على الأسواق، إذ يخاف المستثمرون أن تواجه الشركات التركية مصاعب في سداد القروض التي أخذتها بالعملة الصعبة في وقت تراجع فيه سعر صرف الليرة التركية.

كما أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل انخفاض إنتاج السعودية من الخام في يوليو الماضي، دعم سعر صرف الروبل الروسي.

يذكر أن العملة الروسية تراجعت منذ الـ8 من أغسطس، عندما أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، بنحو 6%، حيث انخفضت من 63.52 روبل للدولار، إلى 67.53 روبل للدولار، سجلتها عند إغلاق جلسة أمس.

المصدر: وكالات روسية