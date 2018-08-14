النفط يصعد مع تراجع إنتاج السعودية

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض إنتاج السعودية النفطي، لكن المخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب اضطرابات الأسواق الناشئة والتوترات التجارية حدت من ارتفاع الأسعار.

وبلغ سعر برميل مزيج "برنت" العالمي، بحلول الساعة 8:19 بتوقيت موسكو، 72.81 دولار، بزيادة نسبتها 0.28% عن الإغلاق السابق، فيما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4% إلى 67.74 دولار للبرميل.

وأظهر تقرير منظمة "أوبك" الشهري، أن إنتاج المملكة من النفط الخام انخفض خلال شهر يوليو الماضي، بواقع 52.8 ألف برميل في اليوم، إلى 10.387 مليون برميل يوميا، لكن بيانات السعودية تقول إن إنتاجها انخفض بنحو أكثر بواقع 200.5 ألف برميل يوميا إلى 10.288 مليون برميل يوميا.

كذلك خفضت "أوبك" توقعاتها للطلب على النفط في 2018 بنحو 20 ألف برميل يوميا، لتتوقع نمو الطلب خلال العام القادم بواقع 1.43 مليون برميل يوميا، في الوقت نفسه، توقعت "أوبك" زيادة معروض المنظمة من الخام بواقع 2.13 مليون برميل يوميا.

ويعود انخفاض إنتاج المملكة في يوليو الماضي، للطلب المحدود من مصافي النفط، التي تشتري عائدات النفط السعودي. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، عن مصدر سعودي مطلع، أن المصافي لم تزد مشترياتها من النفط السعودي خلال الشهر الماضي.

المصدر: "نوفوستي"