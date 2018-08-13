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ميركل: نهتم بازدهار تركيا لكن عليها الحفاظ على البنك المركزي المستقل

مال وأعمال

ميركل: نهتم بازدهار تركيا لكن عليها الحفاظ على البنك المركزي المستقل
Reuters Kai Pfaffenbach
أنغيلا ميركل ورجب طيب أردوغان
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شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أن نسف استقرار تركيا الاقتصادي ليس في مصلحة أحد، لكن يجب على أنقرة فعل كل ما بوسعها بغية ضمان استقلالية بنكها المركزي.

وذكرت ميركل، أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم في برلين، أن ألمانيا ترغب في أن ترى تركيا دولة مزدهرة اقتصاديا، قائلة إن ذلك يتوافق مع مصالح برلين.

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وجاءت هذه التصريحات بمثابة تحذير وجهته المستشارة الألمانية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حصل على صلاحيات لإدارة البنك المركزي التركي، نتيجة لسلسلة إصلاحات دستورية.

وتشهد العملة الوطنية التركية في الأسابيع الماضية حالة من الانهيار، على خلفية التصعيد من حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على تركيا.

وردا على هذه الخطوة، دعا أردوغان المواطنين إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.

المصدر: رويترز

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