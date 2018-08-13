روسيا تواصل خفض استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية

صرح وزير المالية الروسي، أنطوان سيلوانوف، بأن روسيا ستواصل خفض حجم استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، وزيادة حجم المدفوعات بالعملة الوطنية، وذلك ردا على عقوبات واشنطن الجديدة.

وقال سيلوانوف، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني: "لقد خفضنا إلى الحد الأدنى، وسنواصل خفض استثماراتنا في الاقتصاد الأمريكي والأوراق المالية الأمريكية، كما سنواصل زيادة حجم المدفوعات ليس بالدولار الأمريكي، وإنما بالعملة الوطنية وبعملات أخرى، بما في ذلك العملة الأوروبية".

إقرأ المزيد

وكانت واشنطن قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا على شكل حزمتين، وذلك بسبب استخدام روسيا المزعوم لسلاح كيميائي في تسميم ضابط المخابرات الروسي السابق سيرغي سكريبال بمدينة سالزبوري البريطانية.

وتقضي الحزمة الأولى من العقوبات بالحظر الكامل على تصدير الأجهزة الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) إلى روسيا، أما الحزمة الثانية فإنها تقضي بفرض حظر على الرحلات الجوية لشركة "آيروفلوت" الروسية إلى الولايات المتحدة، وعلى عمليات التصدير الأمريكية إلى روسيا بشكل كامل تقريبا.

المصدر: "سبوتنيك"