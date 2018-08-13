محطة مياه "عين الفيجة" بدمشق تعود للعمل بشكل كامل

أفاد كبير المهندسين في محطة مياه "عين الفيجة"، عزام دوغوظ، بأن المحطة، التي تزود العاصمة دمشق بمياه الشرب، استأنفت العمل بكامل طاقتها، وعادت لتوفير المياه لكل سكان العاصمة السورية.

وقال دوغوظ، لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين، إن "المحطة تضخ 400 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وتوفر بشكل كامل احتياجات مدينة دمشق، و20% من احتياجات العاصمة".

وتقع بلدة عين الفيجة بمنطقة وادي بردى الجبلية بريف دمشق الشمالي الغربي، وتبعد عن العاصمة السورية نحو عشرين كيلومترا، وتعد مصدرا رئيسيا لمد العاصمة السورية بالمياه.

وشهد الوادي في يناير 2017 معارك عنيفة بين قوات الجيش السوري والقوات الرديفة من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى. وانتهت المعارك بتوقيع اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من منطقة وادي بردى، مقابل دخول القوات الحكومية وعمال الصيانة إلى نبع المياه وإعادة إصلاح مضخاته.

المصدر: "نوفوستي"