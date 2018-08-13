تركيا.. سياحة مجانا لمن يصرف ألف دولار

قررت إدارة إحدى الفنادق بولاية أضنة جنوبي تركيا، منح فرصة الإقامة المجانية لثلاثة أيام، لمن يصرف ألف دولار في مصارف الدولة، دعما للعملة الوطنية.

وقال مدير الفندق، ثريا كايار، إن هناك واجبات على عاتق الجميع، لمواجهة، الذين يريدون جعل تركيا في وضع صعب. وأوضح أن التقلبات في أسعار الصرف، ناجمة عن مكائد القوى الخارجية.

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وأشار إلى أن إدارة الفندق، الذي يتسع لـ 200 سرير، قررت إطلاق حملة تشمل جائزة قضاء عطلة مجانية لثلاثة أيام، لكل من يبرز إيصالا يثبت فيه صرف مبلغ 1000 دولار.

وذكر أن هذه الحملة، تأتي دعما لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للمواطنين لصرف الدولارات، التي بحوزتهم.

وكان البنك المركزي التركي، قد أعلن في وقت سابق، عن حزمة إجراءات، "من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة".

وقال البنك في بيان له، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب.

المصدر: "الأناضول"