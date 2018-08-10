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هبوط مدو لليرة التركية

مال وأعمال

هبوط مدو لليرة التركية
Reuters
هبوط مدو لليرة التركية
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تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية، اليوم الجمعة، مجددا حيث هبطت بأكثر من 5%، في ظل الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.

وأظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ" أن العملة التركية انخفضت بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينيتش بنسبة 5.6% إلى 5.86 ليرة تركية لكل دولار، وهو أقل مستوى على الإطلاق تبلغه العملة.

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وخسرت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي، بفعل تراجع الثقة في قدرة القيادة التركية على إدارة الاقتصاد، إضافة لعودة الوفد التركي من واشنطن دون تحقيق تقدم على صعيد إلغاء العقوبات جراء اعتقال القس أندرو برونسون.

والتقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، يوم الأربعاء، لكن لم تظهر أي مؤشرات على حدوث انفراج بعد محادثات استمرت ساعة.

ويرجع الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشكل أساسي، إلى استمرار احتجاز ومحاكمة القس الأمريكي، آندرو برونسون، بتهم تتعلق بالإرهاب في غرب تركيا.

المصدر: وكالات

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