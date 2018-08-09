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التضخم في مصر ينخفض في يوليو

مال وأعمال

التضخم في مصر ينخفض في يوليو
Reuters
التضخم في مصر ينخفض في يوليو
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أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، اليوم الخميس، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية انخفض إلى 13.5% في يوليو من 14.4% في يونيو.

وزادت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل على مدى الشهرين الأخيرين، تلبية لشروط برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، الذي وقعته في أواخر عام 2016 ويتضمن تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات ضريبية.

وارتفع مؤشر التضخم في مصر إلى مستويات قياسية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر من عام 2016، لكنه عاد للتراجع مجددا في نهاية 2017، بعد أن اتخذت الحكومة حزمة من السياسات الاقتصادية، التي هدفت لخفض عجز الموازنة.

المصدر: "رويترز"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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