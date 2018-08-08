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وزير الطاقة السعودي: الأزمة مع كندا لن تؤثر على علاقات أرامكو مع عملائها هناك

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي: الأزمة مع كندا لن تؤثر على علاقات أرامكو مع عملائها هناك
Reuters Ali Jarekji
خزانات شركة أرامكو
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أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية- الكندية لن تؤثر بأي حال من الأحوال على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا.

وأضاف الفالح في تصريحات نقلتها قناة "لإخبارية" السعودية، أن السياسة النفطية للمملكة تقضي بعدم تأثر إمداداتها النفطية بأي اعتبارات سياسية.

وذكر الفالح أن السعودية مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية، التي تمثل عنصراً جوهرياً في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

المصدر: الإخبارية

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