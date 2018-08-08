وزير الطاقة السعودي: الأزمة مع كندا لن تؤثر على علاقات أرامكو مع عملائها هناك

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية- الكندية لن تؤثر بأي حال من الأحوال على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا.

عاجل | وزير الطاقة : الأزمة التي تمر بها العلاقات #السعودية الكندية لن تؤثر بأي حال من الأحوال على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 8, 2018

وأضاف الفالح في تصريحات نقلتها قناة "لإخبارية" السعودية، أن السياسة النفطية للمملكة تقضي بعدم تأثر إمداداتها النفطية بأي اعتبارات سياسية.

وذكر الفالح أن السعودية مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية، التي تمثل عنصراً جوهرياً في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

المصدر: الإخبارية