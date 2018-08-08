بعد توعد ترامب المتعاملين مع إيران.. ماذا سيخسرون؟

بعد دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ، توعد الرئيس دونالد ترامب من يتعامل مع إيران تجاريا بحرمانه من التعامل الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة.

فمن هم أبرز شركاء طهران التجاريون؟ تظهر بيانات موقع "ITC"، وهو مشروع مشترك بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، أن الصين تصدرت قائمة شركاء إيران التجاريين في 2017، حيث بلغت صادراتها 18.6 مليار دولار.

RT Data: ITC

فيما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بصادرات إلى السوق الإيرانية بقيمة 4 مليارات دولار، تليها ألمانيا بصادرات بقيمة 3.4 مليار دولار، ثم تركيا بـ 3.25 مليار دولار، ثم الهند بـ2.6 مليار دولار.

وفي حال واصلت هذه الدول تعاملاتها التجارية مع طهران متجاهلة العقوبات الأمريكية، فإن ذلك يعرضها لخطر خسارة سوق الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر الأسواق في العالم.

فقد بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي نحو 526 مليار دولار، فيما وصلت صادرات كوريا الجنوبية إلى هذا البلد 73 مليار دولار، بينما صدرت ألمانيا سلعا إلى الولايات المتحدة بقيمة 120 مليار دولار، وفيما يلي جدول يظهر أكبر المصدرين إلى الولايات المتحدة.

RT Data: ITC

المصدر: وكالات