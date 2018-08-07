المغرب يوافق على استيراد الدواجن من الولايات المتحدة

أعلنت الهيئات الأمريكية أن المغرب وافق على استيراد الدواجن من الولايات المتحدة، وذلك لأول مرة منذ حظر الدواجن الأمريكية في المملكة المغربية.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية أنهما أثبتا للحكومة المغربية "سلامة الدواجن الأمريكية".

وحسب تقديرات الهيئتين الأمريكيتين، فإن قيمة التوريدات الأمريكية من الدواجن ستبلغ 10 ملايين دولار سنويا خلال الفترة الأولى، وستزداد لاحقا.

وكان المغرب قد فرض حظرا على استيراد الدواجن الأمريكية في وقت سابق، بسبب القلق بشأن سلامتها من الناحية الصحية، على الرغم من وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للدواجن في العالم بعد البرازيل، وبلغت قيمة صادراتها من الدواجن في العام الماضي 4.3 مليارات دولار.

المصدر: رويترز