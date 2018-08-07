سيئول تقرر خفض فاتورة الكهرباء لمواجهة الصيف

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عزمها على تخفيض رسوم الكهرباء المنزلية خلال شهري يوليو وأغسطس للعام الجاري، في إطار جهود التصدي لموجة الحر غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع.

وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة بيك ون-غيو، في اجتماعه مع مسؤولي الحكومة: "تسعى الحكومة لتسهيل نسبة استهلاك الكهرباء المتزايدة في شهري يوليو وأغسطس.. نحن أيضا نخطط لمساعدة المواطنين على تجاوز موجة الحر التي تضرب البلاد في الموسم الحالي".

من جهته، وجه الرئيس مون جيه-إن، كبار مسؤولي الحكومة لوضع التدابير اللازمة لتخفيف العبء المالي الناجم عن فواتير الكهرباء المرتفعة، وزيادة تقديم التخفيضات للأسر محدودة الدخل والمنشآت الاجتماعية.

وتطبق كوريا الجنوبية جباية أجور الكهرباء بشكل تصاعدي فقط للأسر التي تستهلك وحدات أكثر من الطاقة، والذي تسبب في زيادة الأعباء أكثر على الأسر مقارنة مع القطاع الصناعي.

وجاء القرار عقب تعرض البلاد لموجة حر عنيفة، حتى اشتدت الأسبوع الماضي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت الحرارة في سيئول إلى 39.8 درجة الأربعاء الماضي.

المصدر: وكالات