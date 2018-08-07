المركزي التركي يتدخل لإنقاذ الليرة

قرر البنك المركزي التركي أمس الاثنين، تخفيف متطلبات الاحتياطي المطلوبة من المصارف في تركيا، بهدف تعزيز القطاع المصرفي في البلاد، ودعم الليرة بعد تراجعها بشكل كبير مؤخرا.

وخفض المركزي الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية "الفوركس" ضمن آلية خيارات الاحتياطي بمقدار 5% ليصبح 40% وقال إن هذا الإجراء سيوفر 2.2 مليار دولار من السیولة للبنوك.

وجاءت هذه الخطوة بعد تسجيل الليرة التركية مستويات قياسية متدنية مؤخرا، في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية القس الأمريكي المسجون في تركيا.

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كما أن تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده ستراجع إعفاءات الرسوم الجمركية المقدمة لتركيا، أثر سلبا على العملة التركية، بما سيلحق الضرر بصادرات تركيا إلى الولايات المتحدة، والتي تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار سنويا.

وبلغ سعر صرف العملة التركية اليوم الثلاثاء بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش إلى 5.25 ليرة للدولار، بتراجع نسبته 1.47% عن سعر إغلاق أمس.

وكانت العملة التركية قد سجلت أمس الاثنين تراجعا قياسيا جديدا عند 5.4250 ليرة للدولار، مقابل 3.82 ليرة بلغتها مطلع 2018.

ويأتي ارتفاع الليرة الطفيف بعد أن ذكر تلفزيون "سي إن إن ترك"، أن وفدا من مسؤولين أتراك سيزور واشنطن لبحث العلاقات المتوترة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات