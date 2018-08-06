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الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية جديدة

مال وأعمال

الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية جديدة
Reuters Dado Ruvic
الليرة التركية تسجل انخفاضا في معدلات صرفها أمام العملات الأجنبية
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واصلت الليرة التركية انخفاضها لتصل إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو وسط الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة ومخاوف بشأن السياسة الاقتصادية المحلية.

ووصل سعر صرف الدولار الاثنين إلى 5.17 ليرات بخسارة بنسبة 1.8 %، مقارنة مع يوم الأحد، إذ انخفضت الليرة الأسبوع الماضي إلى 5 ليرات مقابل الدولار، لأول مرة في تاريخها بسبب العقوبات.

وبلغ سعر صرف الليرة 5.97 مقابل اليورو، بخسارة 1.7 %، عن اليوم السابق، بعد أن وصلت إلى حدود 6 ليرات لليورو لأول مرة في وقت سابق.

وتتعرض العملة التركية لضغوط، عقب إعلان مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه يراجع أهلية أنقرة لمشروع يسمح بتصدير منتجات معينة إلى السوق الحرة في الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب

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