المركزي العراقي ينفي عدم تعامله بفئة الـ100 دولار من إصدارات ما قبل 2006

نفى البنك المركزي العراقي عدم تداوله لفئة الـ100 دولار للطبعات السابقة من إصدارات ما قبل 2006، مشيرا إلى أن الشائعات بهذا الصدد تندرج في خانة مضاربات السوق.

وقال مدير عام دائرة العمليات المالية وإدارة الدين العام في البنك المركزي محمود محمد داغر: "البنك يتداول جميع الفئات من عملة الدولار ولجميع الطبعات السابقة حتى قبل عام 2006، وما تردد من عدم تداوله لفئة 100 دولار لطبعات تسبق عام 2006، أمر بعيد كل البعد عن الواقع".

وأضاف، أن "البنك لا يرفض فئة أو طبعة محددة من الدولار، إلا إذا كانت مزورة"، مبينا أن "عدم تداول بعض المواطنين ومكاتب الصيرفة للإصدارات القديمة، يعود إلى السوق العراقية وليس للبنك علاقة بذلك".

وأشار إلى أن "جميع دول الجوار من الأسواق التركية والأردنية تتعامل بالدولار دون حساب للفئات أو الطبعات عكس السوق في العراق".

ويرفض بعض أصحاب مكاتب الصيرفة في العراق شراء فئة الـ100 دولار من إصدارات ما قبل عام 2006، ويردّون الأوراق النقدية من فئة دولار واحد إلى أصحابها.

المصدر: السومرية