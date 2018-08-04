العراق يفقد نصف مساحاته الزراعية بسبب الجفاف

أكد وكيل وزير الزراعة في العراق مهدي القيسي، أن المساحات المزروعة في البلاد انخفضت إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، إثر موجة الجفاف وانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات.

وقال القيسي: "إذا أردنا مقارنة المساحات المزروعة لهذا العام مع العام الماضي فإن حجم الضرر يبلغ خمسين بالمئة، وقد استثنت الخطة المائية بعض الخضار بسبب عدم وجود مياه كافية لتغطية الخطة الصيفية".

وأعلنت الوزارة حظر زراعة الأرز والذرة وبعض المحاصيل الأخرى التي تحتاج إلى الكثير من مياه السقي بسبب الجفاف الشديد الذي يضرب البلاد العام الحالي، بالإضافة إلى منع زراعة الذرة والسمسم وزهرة الشمس والقطن.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الخسائر التي سيتكبدها العاملون في زراعة الأرز ستبلغ 34 مليون يورو هذا العام، كما سيؤثرالجفاف على الثروة الحيوانية بسبب نفوق جواميس تعيش في الأهوار نتيجة العطش.

ويعاني العراق الذي يطلق عليه "بلاد الرافدين" نسبة إلى دجلة والفرات، من شح في المياه إثر انخفاض المناسيب بشكل كبير منذ سنوات، وكذلك عقب مباشرة تركيا تشغيل سد "أليسو" على نهر دجلة ما يشكل ضربة للزراعة في العراق، الأمر الذي أدى لاستياء العراقيين.

المصدر: أ ف ب