روسيا تحقق طفرة في الصادرات الزراعية

قفزت صادرات روسيا الزراعية خلال خمسة أشهر من 2018 بنحو 30%، لتحتل عائداتها المرتبة الثانية بعد النفط والغاز في دليل على تنوع الاقتصاد الروسي وتقليص اعتماده على موارد الطاقة.

وصدرت روسيا منتجات زراعية وغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بقيمة 9.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 29.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات القمح خلال شهر مايو الماضي بقيمة 3.1 مليار دولار، لتصل كميتها إلى 17.1 مليون طن، كما نمت صادرات زيت الصويا بنسبة 7.3%، وصعدت مبيعات فول الصويا بنسبة 2.5%.

واتخذت روسيا خلال السنوات الماضية نهجا يهدف لتنويع صادرات النفط والغاز، وتخفيف اعتماد الاقتصاد الروسي على إيرادات الطاقة، وفي هذا الإطار كلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة بالعمل على زيادة صادرات روسيا من السلع غير الطاقة بحلول 2024 إلى 250 مليار دولار، منها زيادة الصادرات الزراعية إلى 45 مليار دولار.

المصدر: وكالات