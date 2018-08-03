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"أبل" تطيح بـ "أمازون"

مال وأعمال

Reuters
"أبل" تطيح بـ "أمازون"
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بلغت القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل"، الخميس، تريليون دولار لتصبح أول شركة في التاريخ تبلغ هذا المستوى القياسي، متجاوزة شركة "أمازون"، التي نافستها على اللقب.

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شعار شركة "آبل" الأمريكية قيمة شركة "آبل" السوقية تبلغ ترليون دولار

وبلغت قيمة "أبل" السوقية خلال تعاملات اليوم 1.002 تريلون دولار، فيما وصلت قيمة شركة التجزئة الإلكترونية العملاقة "أمازون" 895 مليار دولار، أي أن "أبل" تقدمت على  "أمازون" بحوالي 100 مليار دولار.

إضافة لـ "أمازون" نافست "أبل"، المصنعة لهواتف آيفون، "ألفابت"، وهي الشركة الأم لـ "غوغل". ووصلت قيمة "ألفابت" السوقية خلال تداولات اليوم 857 مليار دولار.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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