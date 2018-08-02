قيمة شركة "آبل" السوقية تبلغ ترليون دولار

أصبح عملاق التكنلوجيا "آبل" أول شركة أمريكية مدرجة في البورصة بقيمة سوقية بلغت التريليون دولار، متوجة بذلك ارتفاعا استمر لعقد من الزمان.

ودعمت الشركة مكانتها بتسويق جهاز "الآي فون" الخاص بها في كل مكان في العالم، والذي حولها من مشغل متخصص في أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى قوة عالمية تشمل الترفيه والاتصالات.

وقفز سعر سهم الشركة إلى 2.8 بالمئة، مسجلا مكاسب بنحو 9 بالمئة منذ الثلاثاء الماضي، عندما أبلغت عن نتائج الربع الأخير، وقالت إنها "استرجعت 20 مليار دولار من أسهمها".

وباعت "آبل" 41.3 مليون جهاز "آي فون" في الفصل الماضي ولغاية شهر يونيو الماضي، أي أقل بقليل من توقعات الخبراء للمبيعات والذي حددوه بـ 42 مليونا، وحلت مجموعة "هواوي" الصينية في المرتبة الثانية في السوق العالمي للهواتف الذكية، والذي يشهد تنافسا محموما بين شركات التكنولوجيا العصرية.

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وبدأت الشركة نشاطها في الفناء الخلفي لمنزل مؤسسها ستيف جوبز عام 1976، ودفعت إيراداتها إلى ما وراء المخرجات الاقتصادية للبرتغال ونيوزيلندا وبلدان أخرى، فقد غيرت من كيفية تواصل المستهلكين مع بعضهم البعض، وكيفية إجراء الأعمال التجارية اليومية.

المصدر: وكالات