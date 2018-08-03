رئيس الحكومة السورية: لسنا دولة فاسدة ولو كنا كذلك لما انتصرنا

أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس إصرار حكومته على محاربة كافة مكامن ومفاصل الخلل والفساد، مشيرا إلى أن الفاسدين، هم من سويّات مختلفة بين موظف صغير مرتش، ومسؤول كبير.

وقال خميس خلال اجتماع حكومي حول تطوير آلية لمكافحة الفساد، إن خطة محاربة الفساد هي عنوان لآلية عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وأضاف: "لدي متعة كبيرة في محاربة الفساد رغم أن هناك صعوبات وتحديات، لكن لن نستسلم على الإطلاق، ولسنا دولة فاسدة ولو كنا كذلك لما انتصرنا".

وتابع: "الكل يجب أن يتحمل المسؤولية، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة إعمار المؤسسات لأن ما خلفته الحرب من فوضى يتطلب إعادة النظر".

وخلص اجتماع الحكومة السورية إلى ضرورة تطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك وفق عدة محاور تبدأ بتفعيل القوانين الحالية، وتعديل التشريعات وتأهيل الكوادر البشرية ووضع نظام حوافز متطور.

المصدر: "الوطن"