ترامب يطيح بالليرة التركية

واصلت العملة التركية هبوطها، اليوم الخميس، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين، فيما يتعلق بمحاكمة قس أمريكي متهم بدعم المحاولة الانقلابية في تركيا عام 2016.

وهوت العملة التركية اليوم إلى مستوى قياسي منخفض عند 5.0657 ليرة لكل دولار، بحسب ما أظهره موقع "بلومبرغ".

إقرأ المزيد

وكانت العملة قد سجلت انخفاضا عند 5.015 ليرة لكل دولار، عندما أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزير العدل، عبد الحميد جول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، بسبب سجن القس أندرو برانسون.

فقدت العملة خمس قيمتها هذا العام بفعل زيادة التضخم والمخاوف المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في مواجهة مطالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخفض أسعار الفائدة.

المصدر: وكالات