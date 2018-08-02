آلية عمل المنصة الخاصة بتوظيف الأردنيين في قطر

أطلق الأردن أمس الأربعاء، منصة إلكترونية خاصة يتقدم من خلالها طالبو العمل الأردنيون باستمارات شغل الوظائف الشاغرة في قطر.

وكشف وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد عن آليات التقديم، حيث يشترط على المتقدم أن يكون أردني الجنسية وحاملا للرقم الوطني.

وقال الوزير، إن "إطلاق المنصة جاء لخدمة صاحب العمل القطري والباحث الأردني عن العمل، ووفقا لقواعد البيانات الأردنية والتصنيف المعياري للمهن من ناحية، وللقطاعات المستهدفة للتشغيل في قطر من ناحية أخرى".

ولفت مراد إلى أن الأردني الباحث عن عمل، يدخل للمنصة وينشئ ملفا خاصا به، باستخدام الرقمين الوطني والقيد المدني ويدخل بياناته الشخصية، وبعد ذلك يقوم باختيار القطاع الوظيفي الذي يرغب العمل فيه، على أن يختار 3 قطاعات من أصل 7.

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وحول تعامل الجانب القطري مع طلب العمل، أشار مراد إلى أن وزارة العمل القطرية تتولى الدخول للمنصة والإطلاع على المعلومات المتعلقة بالباحث عن العمل، لتقوم بعد ذلك بعملية الوصل بين الباحث عن العمل والمشغلين من القطاعين الخاص والعام.

وستقوم وزارة العمل القطرية، بتزويد الوزارة الأردنية بالأسماء التي وقع عليها الاختيار من أجل التعاقد معها.

وقالت وزارة العمل الأردنية إنه منذ لحظة إطلاق المنصة، كان هناك عدد هائل جدا من عمليات الدخول على السيرفرات الخاصة بالمنصة، مبينة أن العدد بلغ خلال نصف ساعة حوالي 180 ألف دخول في آن واحد، نتج عنه تباطؤ في عمليات الدخول.

ويأتي إطلاق المنصة، بعد لقاء عقد في يونيو الماضي بين الملك الأردني عبد الله الثاني ووزير الخارجية القطري محمد آل ثاني، إذ أكد آل ثاني أن قطر ستوفر 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، وتقدم حزمة استثمارات تستهدف مشاريع البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار.

المصدر: "بترا"